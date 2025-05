Valdagno (Vicenza), sei indagati per il crollo del ponte

La Procura di Vicenza ha iscritto sei persone nel registro degli indagati per il crollo del ponte dei Nori a Valdagno, in cui lo scorso 17 aprile morirono Leone e Francesco Nardon, padre e figlio. I due stavano aiutando la Protezione Civile durante l’alluvione. L’inchiesta, aperta per omicidio colposo plurimo, coinvolge anche il sindaco e tecnici del Comune. Accertamenti tecnici sono in corso per chiarire le cause del cedimento.