Valdagno (Vicenza), crolla il ponte: morti padre e figlio

Del ponte dei Nori, a Valdagno, in provincia di Vicenza, non restano che brandelli di cemento e piloni divelti, trascinati via dalla furia dell’acqua e dei detriti. In quella voragine è precipitata l’auto con a bordo Leone e Francesco, padre e figlio, poi ritrovati senza vita, spinti lontano dalla corrente. Il ponte, crollato a soli due chilometri dal centro, oggi è meta silenziosa di cittadini sconvolti, venuti a vedere con i propri occhi il luogo del disastro. La pioggia e il vento hanno contribuito alla tragedia, ma ora bisogna capire cosa l’abbia provocata. La Procura di Vicenza ha disposto il sequestro dell’area e aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Intanto, in città, resta un vuoto difficile da colmare.