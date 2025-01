Val di Zena, le voci degli alluvionati ancora isolati

Ad agni alluvione, dal maggio 2023, frane e cedimenti si sono susseguiti per una, due, tre volte qui in Val di Zena a pochi chilometri da Bologna. Finché alla terza devastante inondazione dello scorso ottobre, la strada principale non è crollata lasciando gli abitanti delle frazioni intorno al letto del torrente alle prese con difficoltà enormi. Da tre mesi a oggi non è cambiato nulla: la situazione resta letteralmente in un pantano. Qua non si è visto nessuno e così, esasperate, alcune decine di famiglie ora stanno lavorando con un legale a una causa civile per chiedere un risarcimento danni alla Regione.