Ustica, i parenti delle vittime si oppongono alla richiesta di archiviazione

“Non è possibile che Ustica sia archiviata". Lo chiede a gran voce l'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica con la presidente Daria Bonfietti. Davanti al luogo che conserva i resti riassemblati del DC9 dell'Itavia - che il 27 giugno 1980 partito dal Marconi di Bologna e diretto a Palermo si inabissò nel Tirreno con 81 persone a bordo - i familiari delle vittime tornano a chiedere giustizia per una tragedia mai chiarita. “Hanno abbattuto un aereo civile in tempo di pace, ma come è possibile accettare una cosa del genere, chi quella notte ha fatto cosa e perché non riescono a rivendicarlo? Ci è andato di mezzo un aereo civile e 81 civili italiani sono morti”.