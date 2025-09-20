Uomo trovato morto in un garage: fermato un 37enne

Ci sarebbe un primo indiziato per l'omicidio del 45enne ritrovato nel garage di un'abitazione di Loreto, in provincia di Ancona, del quale era stata denunciata la scomparsa pochi giorni fa. Unico sospettato del delitto, fermato dai carabinieri e portato in carcere per essere interrogato, un 37enne originario di Erba ma residente nel palazzo, con precedenti penali: è il compagno della proprietaria del garage nel quale è stato ritrovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione, insanguinato e con ferite alla testa. A carico dell'indiziato, dopo le prime indagini svolte dai militari, sarebbero emersi degli indizi di colpevolezza che hanno spinto la Procura di Ancona a emettere lo stato di fermo.