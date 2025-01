Uomo trovato morto in casa nel Padovano, grave la compagna

Un uomo di 66 anni è stato trovato morto, colpito da un colpo di pistola al petto, in un appartamento a Medagliano San Fidenzio, nel Padovano. Nell'abitazione i carabinieri hanno trovato anche una 54enne, riversa anch'essa sul pavimento, semincosciente e ora ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Accanto al corpo del 66enne, l'arma che avrebbe sparato. A chiamare i soccorsi è stata la figlia della donna. Sembra che il 66 e la 54enne avessero un rapporto sentimentale, seppur non convivendo. Sulla donna non sono state trovate ferite o segni di violenza evidenti, ma il suo stato di salute è precario ed è ora intubata all'ospedale di Padova dove è stata portata con l'elisoccorso.