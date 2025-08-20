Logo Tgcom24
Uomo appicca un incendio all'aeroporto di Malpensa: panico tra i passeggeri

L'autore è stato subito fermato dalla Polaria e dal personale di sicurezza: si tratta di un maliano, regolare e senza precedenti

di Rossella Ivone
20 Ago 2025 - 22:07
01:34 

Scene di panico all'aeroporto milanese di Malpensa, dove un uomo ha dato fuoco a un cestino vicino all'area check-in del Terminal 1, nei pressi del Gate 13. Le fiamme sono subito divampate in modo vigoroso, e un acre fumo nero ha riempito l'area. Immediato il fuggi-fuggi dei passeggeri, ripreso in diversi video postati poi sui social. L'autore dell'incendio è invece stato subito fermato dalla Polaria e dal personale di sicurezza: si tratta di un maliano, regolare e senza precedenti, che probabilmente verrà arrestato per danneggiamento.

