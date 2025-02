Unabomber, scatta la prescrizione: nessun risarcimento per gli attentati del 2015

Il rinvio al 15 settembre dell'ennesima udienza nell'ambito dell'inchiesta bis su Unabomber ha fatto scattare la prescrizione per tutti gli attentati del 2005, l'ultimo dei quali risalente al 9 luglio. In questo modo sono state dunque spazzate via anche le possibilità di risarcimento per le vittime, tranne che per un infermiere di Mestre all'epoca 28enne.