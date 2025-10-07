Unabomber, nessuna corrispondenza tra il Dna degli indagati e i reperti: verso l'archiviazione

Dopo oltre due anni di analisi e perizie, gli esperti hanno stabilito che non c'è nessuna corrispondenza genetica tra il Dna delle 11 persone indagate e quello ricavato dai reperti conservati nell'archivio della Procura di Trieste. Il principale sospettato di essere Unabomber è stato per tutti questi anni Elvo Zornitta, ingegnere oggi 68enne della provincia di Pordenone. Finito a processo e poi prosciolto.