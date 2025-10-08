Unabomber, Francesca Girardi: "Non archiviate, voglio giustizia"

"Il tempo non è proprio dalla nostra parte, perché appunto a maggio 2026, quindi tra pochi mesi, ci sarà l'archiviazione. Questo non vuol dire che allora bisogna fermarsi, anzi vorrebbe appunto solamente mettere ancora più pressione sul lavoro che c'è da fare proprio perché ricordiamo che Unabomber è stato proprio qualcuno che ha scelto volontariamente di fare del male a me e quello che io rappresentavo, ovvero appunto una bambina innocente che aveva tutta la vita davanti, una ragazza solare, forte".