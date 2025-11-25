Una perturbazione coinvolge soprattutto il Centro Suddi Emanuela Vernetti
Una nuova giornata di maltempo sferza l'Italia, con una perturbazione che coinvolge soprattutto il Centro Sud. La Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in tutta la Penisola. Piogge continue e abbondanti e rischio esondazioni e smottamenti sono previsti in Campania e Toscana. Scuole chiuse in molti comuni dove sono interdetti i parchi cittadini e l'accesso alle spiagge pubbliche e agli impianti sportivi all'aperto.