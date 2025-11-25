Logo Tgcom24
Cronaca
La situazione

Una nuova giornata di maltempo sferza l'Italia

Una perturbazione coinvolge soprattutto il Centro Sud

di Emanuela Vernetti
25 Nov 2025 - 15:52
01:17 

Una nuova giornata di maltempo sferza l'Italia, con una perturbazione che coinvolge soprattutto il Centro Sud. La Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in tutta la Penisola. Piogge continue e abbondanti e rischio esondazioni e smottamenti sono previsti in Campania e Toscana. Scuole chiuse in molti comuni dove sono interdetti i parchi cittadini e l'accesso alle spiagge pubbliche e agli impianti sportivi all'aperto.

