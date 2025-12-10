Una 23enne denuncia uno stupro a Roma

La notizia ha seminato il panico tra i residenti del Tufello, quartiere a est di Roma. Una studentessa fuori sede di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini stranieri, probabilmente nordafricani, all'uscita dalla metro Jonio, la notte tra sabato e domenica scorsi. La giovane sembra stesse percorrendo questo tratto dalla metro verso l'autobus notturno che doveva prendere. Poco dopo sarebbe stata aggredita. "Sono spuntati all'improvviso, non li ho sentiti arrivare. In due mi hanno bloccato mentre il terzo mi violentava", ha raccontato ai carabinieri. Dopo lè stata soccorsa da una automobilista che l'ha accompagnata in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per stupro, le indagini proseguono, ma ci sono al momento fortissimi dubbi sulla ricostruzione fornita dalla giovane. In nessuna delle telecamere della metropolitana sarebbero stati ripresi i tre uomini all'ospedale Pertini dove è stato redatto il referto, non sono state riscontrate lesioni, e il racconto della vittima non corrisponderebbe con quello della donna che l'ha soccorsa. Nel quartiere però la paura è tanta.