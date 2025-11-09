Un principe napoletano per il Myanmar

"Mi ritengo fortunato ad aver avuto una famiglia così importante e sarebbe stato davvero un peccato dimenticare di averla, perché troppo impegnativa". Puoi trovare anche un po' di Birmania nella distanza che divide Napoli da Firenze, se a parlare è Michele Postiglione Bellamy. Principe di Limbin, nato dall'amore tra la principessa June e un medico napoletano, Michele è nato a Firenze, ma non ha dimenticato le origini orientali ereditate da sua madre. "In lei, che ha girato tantissimo, - ricorda - la sua identità di birmana non è mai venuta meno, si è arricchita di culture, ma non è mai venuta meno e questo è ciò che ho appreso da lei". Ogni angolo di casa sua racconta tanto di quello che, oggi, è conosciuto come il Myanmar. Un Paese fortemente provato dal recente terremoto. L'eredità della sua famiglia è ancora più viva che mai lì ed è per questo che Michele vanta una grande popolarità sui social. Il mezzo attraverso cui continua a ribadire il proprio sostegno nei confronti del popolo birmano, per i soprusi compiuti dalla dittatura delle forze armate che, dal 2021, governano. "Non faccio altro - dice - che replicare dei fatti di attualità e cronaca e questo è molto importante per i miei follower birmani perché sanno che c'è qualcuno al posto loro che comunica" Una missione di vita portava avanti con determinazione.