Un nuovo gruppo di bambini palestinesi è arrivato in Italia. Sono 19, sbarcati negli scali di Linate, Verona, Pisa, Ciampino. Tre i C-130 messi a disposizione dal ministero della Difesa. Sono stati subito soccorsi da medici e infermieri. A bordo delle ambulanze hanno già raggiunto i nostri ospedali, 15 strutture sanitarie specialistiche, dislocate in varie regioni.