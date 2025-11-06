Logo Tgcom24
Sono 19

Un nuovo gruppo di bambini palestinesi è arrivato in Italia

È la sedicesima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall'Italia

di Laura Berlinguer
06 Nov 2025 - 13:05
01:30 

Un nuovo gruppo di bambini palestinesi è arrivato in Italia. Sono 19, sbarcati negli scali di Linate, Verona, Pisa, Ciampino. Tre i C-130 messi a disposizione dal ministero della Difesa. Sono stati subito soccorsi da medici e infermieri. A bordo delle ambulanze hanno già raggiunto i nostri ospedali, 15 strutture sanitarie specialistiche, dislocate in varie regioni.

È la sedicesima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall'Italia. Sale così a 215 il numero di minori di Gaza accolti nel nostro Paese insieme ai loro familiari, ricoverati in ben 30 ospedali.

