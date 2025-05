Un maxi-forno a microonde recupera il litio dalle batterie esauste

In natura per estrarre una tonnellata di litio sono necessarie 250 tonnellate di minerali nocivi per l'ambiente o 750 di salamoie e le attuali tecnologie per il riciclaggio di questi metalli sono molto onerose e inquinanti. Litio e cobalto sono chiamati materie prime critiche - sono infatti in esaurimento - ma anche strategiche perché fondamentali per la transizione energetica. Per ora, a livello globale, viene riciclato solo il 5% di litio.