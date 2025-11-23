Ucraina, a Roma corteo pro Kiev con Calenda

La manifestazione, di fronte all'obelisco di Santa Maria Maggiore a Roma, è per ricordare l'holodomor, la grande carestia degli Anni 30 dello scorso secolo che, artefice Stalin, decimò la popolazione ucraina. A Roma proprio la comunità ucraina si riunisce in preghiera per dire basta alla guerra nell'ora del raccoglimento religioso e civile. E così, da una piazza gremita, si guarda ai possibili sviluppi del piano di pace proposto dal presidente Trump per mettere fine alle ostilità, alla risposta della Russia, alle mosse politiche dell'Europa in un difficilissimo quadro geopolitico. Partecipano i rappresentanti delle forze politiche del nostro Paese. Fratelli d'Italia, Forza Italia, i riformisti del Pd, Più Europa, Azione, non i Cinquestelle.