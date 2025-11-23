Logo Tgcom24
Cronaca
Ucraina, a Roma corteo pro Kiev con Calenda

Di fronte all'obelisco di Santa Maria Maggiore anche Casini e Magi con la comunità ucraina che ricorda"l'holodomor, la grande carestia voluta da Stalin

di Enrico Laurelli
23 Nov 2025 - 19:05
01:29 

La manifestazione, di fronte all'obelisco di Santa Maria Maggiore a Roma, è per ricordare l'holodomor, la grande carestia degli Anni 30 dello scorso secolo che, artefice Stalin, decimò la popolazione ucraina. A Roma proprio la comunità ucraina si riunisce in preghiera per dire basta alla guerra nell'ora del raccoglimento religioso e civile. E così, da una piazza gremita, si guarda ai possibili sviluppi del piano di pace proposto dal presidente Trump per mettere fine alle ostilità, alla risposta della Russia, alle mosse politiche dell'Europa in un difficilissimo quadro geopolitico. Partecipano i rappresentanti delle forze politiche del nostro Paese. Fratelli d'Italia, Forza Italia, i riformisti del Pd, Più Europa, Azione, non i Cinquestelle.

