Ucciso in spiaggia, arrestato il 19enne con cui aveva litigato

È stato interrogato fino a tarda notte Salvatore Sannino, 19 anni, incensurato di Mugnano (Napoli), ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. È il principale sospettato dell’uccisione di Nicola Mirti, 18 anni, accoltellato nel ristorante di un lido a Varcaturo, affollato all’ora di pranzo. La lite, degenerata in violenza dopo un presunto sguardo di sfida, si è conclusa con due coltellate mortali. I due giovani si conoscevano e si sospetta che alla base dell’aggressione vi fossero vecchie tensioni legate allo spaccio. Mirti è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Pozzuoli, dove si sono registrati momenti di tensione. Sannino è detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell’udienza di convalida.