Uccise la moglie Giulia a Sassuolo, la famiglia di lei: "Lo Stato ci chiede le tasse su un risarcimento mai ricevuto"

Giulia Galiotto, 30 anni, di Sassuolo, fu uccisa a colpi di pietra dal marito Marco Manzini, che ne gettò il corpo nel fiume Secchia per simularne il suicidio. Il cadavere della donna venne scoperto dopo giorni e l'uomo fu condannato per omicidio a 19 anni e 4 mesi di carcere. Nel 2022 arriva la possibilità di iniziare a saldare il suo debito con la famiglia della moglie: per buona condotta ottiene la semilibertà e riprende a lavorare.