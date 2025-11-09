Uccise il fidanzato nel Padovano, Valentina Boscaro: "Avevo paura per la mia vita"

"Ho ucciso il mio fidanzato, gli ho tolto la vita perché avevo paura per la mia". Parole lette in un'aula di tribunale da Valentina Boscaro, condannata in via definitiva per la morte di Mattia Caruso. I vent'anni inflitti nel processo di primo grado, con il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sono stati ridotti a 17 in Appello, dopo che la Cassazione aveva suggerito di rileggere il contesto nel quale era maturato l'omicidio.