Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A PONTEROTTO

Uccisa a colpi di pietra, il marito in fuga fermato a Campobasso

Trovato senza vita il figlio di 15 anni della coppia. La figlia di 16 è in gravi condizioni

di Dario Vito
30 Set 2025 - 22:00
01:12 

La fuga di Salvatore Ocone, sospettato di aver ucciso la moglie Elisabetta Polcino a colpi di pietra, è terminata a Ponterotto, a pochi passi da Campobasso. Insieme al 58enne, fermato, è stato trovato senza vita anche il figlio di 15 anni. La figlia di 16, invece, era ancora viva, ma in gravi condizioni: è ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul posto i carabinieri e la polizia.

benevento

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri