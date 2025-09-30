Uccisa a colpi di pietra, il marito in fuga fermato a Campobasso

La fuga di Salvatore Ocone, sospettato di aver ucciso la moglie Elisabetta Polcino a colpi di pietra, è terminata a Ponterotto, a pochi passi da Campobasso. Insieme al 58enne, fermato, è stato trovato senza vita anche il figlio di 15 anni. La figlia di 16, invece, era ancora viva, ma in gravi condizioni: è ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul posto i carabinieri e la polizia.