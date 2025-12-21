Ubriaco si scaglia con un machete contro la vetrina di un locale

Prima si avventa contro una vetrata con 4 colpi secchi brandendo un machete. Poi si dirige verso le auto parcheggiate di fronte al locale. Pronto a distruggere anche quelle, ma scappa. Era stato respinto dal buttafuori di un locale notturno nella zona industriale di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona. Ubriaco e barcollante, un ventenne nordafricano si è ripresentato all'ingresso pochi minuti più tardi, e impugnando la grossa lama, si è scagliato contro la vetrina del bar. Ma non si è fermato qui. E' entrato al "Fame House" dove era in corso l'inaugurazione con circa 200 persone, e ha spruzzato dello spray urticante. Decine i presenti, che sono rimasti intossicati: sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 e i carabinieri.