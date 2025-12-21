Ubriaco si scaglia con un machete contro la vetrina di un locale

Era in corso l'inaugurazione di un club alle porte di Verona e l'uomo era stato respinto all'ingresso dal buttafuoridi Gaia Padovan
Prima si avventa contro una vetrata con 4 colpi secchi brandendo un machete. Poi si dirige verso le auto parcheggiate di fronte al locale. Pronto a distruggere anche quelle, ma scappa. Era stato respinto dal buttafuori di un locale notturno nella zona industriale di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona. Ubriaco e barcollante, un ventenne nordafricano si è ripresentato all'ingresso pochi minuti più tardi, e impugnando la grossa lama, si è scagliato contro la vetrina del bar. Ma non si è fermato qui. E' entrato al "Fame House" dove era in corso l'inaugurazione con circa 200 persone, e ha spruzzato dello spray urticante. Decine i presenti, che sono rimasti intossicati: sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 e i carabinieri.
Il giovane, autore del folle gesto, si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Al momento non è ancora stato identificato. Le indagini sono in corso, ma i carabinieri del reparto operativo di Verona confermano che la serata era iniziata verso mezzanotte con le telefonate di alcuni esercenti vicini che, esasperati, avevano segnalato risse tra giovanissimi ubriachi con lanci di tavoli e sedie.