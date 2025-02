Tutto il sud contro i "maranza", la risposta alla sfida

Non solo Napoli. Le reazioni a metà strada tra l'indignazione e l'ironia nel rispondere alla provocazione lanciata via social da Don Alì, colui che si proclama leader dei maranza, dilaga in tutto il Sud Italia. Lungo la penisola, da Bari a Palermo, passando per Cosenza e Catania, le fazioni si sfidano a colpi di meme, rime e duetti musicali, in un gioco virale che fa emergere l'orgoglio per il proprio territorio.