Turista uccisa da una statuetta a Napoli, l'appello della famiglia: "Basta silenzi"

"Sono la mamma di Chiara Jaconis, non pensavamo di arrivare a questo...". Comincia così l'appello sui social della mamma di Chiara Jaconis, 30 anni, morta 6 mesi fa a Napoli, colpita da una statuetta che, secondo l'inchiesta ancora in corso, sarebbe stata gettata da un piano alto di una casa dei Quartieri Spagnoli dove vive una famiglia con due figli minorenni. "Sicuramente in quell'appartamento c'è la verità che qualcuno vuole tenere nascosta per proteggere una o più persone. Sappiate che noi non ci fermeremo". Due video-denuncia postati sui social, un'interrogazione di una consigliera regionale e due indagini per fare chiarezza sulla morte della turista.