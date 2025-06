Turista travolta sulla spiaggia di Cervia: l'uomo alla guida era positivo alla cocaina

È risultato positivo alla cocaina l’uomo che, alla guida di una ruspa il 24 maggio, ha travolto e ucciso una turista sulla spiaggia di Cervia. Lerry Gnoli, 54 anni, ha ammesso agli inquirenti di avere fatto uso di stupefacenti e di averlo fatto in tempi recenti ma non sul posto di lavoro. Interrogato dalla procura di Ravenna, Gnoli è ora indagato per omicidio colposo. Nel 2022 Gnoli, per avere investito in auto un pensionato, era stato condannato per omicidio stradale con la revoca della patente di guida.