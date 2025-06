Turista inciampa agli Uffizi e danneggia un dipinto del Seicento per un selfie

Un incidente agli Uffizi ha danneggiato il dipinto settecentesco "Ferdinando dei Medici" di Anton Domenico Gabbiani. Un turista italiano, inciampando su una pedana mentre si scattava una foto, ha urtato l’opera, solitamente esposta a Palazzo Pitti e ora protagonista di una mostra sospesa. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto, e il visitatore rischia l’accusa di danneggiamento colposo. Il museo promette un giro di vite per evitare altri episodi simili, in un contesto dove selfie e smartphone spesso mettono a rischio il patrimonio artistico, con precedenti in tutta Italia, dalla sedia di Van Gogh a opere di Canova.