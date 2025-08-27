Turismo cafone, il Veneto studia il Daspo

Tuffi e bagni nei canali di Venezia, in città passeggiate a torso nudo, ma c'è anche chi, nel cuore di Padova, è rimasto in mutande, tra chiese e monumenti, per sfuggire all'afa o, chissà, forse solo alla ricerca della perfetta abbronzatura. Dell'estate che sta finendo porteremo con noi anche il ricordo di eccessi e inciviltà. Dal mare alla montagna, quante immagini trash: turisti seminudi nel centro di Cortina, buche profonde scavate a due passi dalla battigia, c'è chi indossa con disinvoltura il perizoma anche lontano dalla spiaggia, e chi scambia la laguna per un allegro parco giochi. Decoro, questo sconosciuto. Purtroppo sono sempre più numerosi i turisti indifferenti alle regole, che sembrano conoscere solo caos e degrado. Comportanenti che hanno fatto infuriare il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Ci vuole il daspo urbano per i cafoni", invoca, provvedimento tra l'altro già previsto nel regolamento del comune di Venezia.