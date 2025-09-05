Logo Tgcom24
Una minaccia per turisti e non solo

Truffe e borseggi, Roma nella morsa della "banda di Fontana di Trevi"

Nel cuore della Capitale agisce un gruppo pronto a tutto pur di depredare chi passa da quelle parti

di Emanuela Vernetti
05 Set 2025 - 20:03
01:31 

La tradizione si sa, è quella di lanciare una monetina nella fontana di Trevi, un'usanza che raduna qui migliaia di turisti. Ma, tra la folla, si nasconde anche una vera e propria banda organizzata di malfattori che opera indisturbata nel cuore di Roma. Quella dei bicchierini, la variante delle tre carte, è la truffa più in voga per raggirare i malcapitati. Ma c'è anche chi, con mano lesta, sfila portafogli e telefonini direttamente dalle tasche dei malcapitati. È la banda di fontana di Trevi, pronta a rovinare le vacanze di tanti turisti e non solo.

