Trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa nel Vicentino, donna muore in ospedale

E' morta la donna di 49 anni ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di sangue. Nel primo pomeriggio era stata decretata la morte cerebrale e, trascorse le sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione dell'ospedale dove è stata ricoverata, i sanitari hanno dichiarato la morte clinica. La Procura di Vicenza avrebbe già disposto l'esame autoptico il cui esito, probabilmente, potrà chiarire come è stata provocata la ferita alla testa, piuttosto profonda. Rimane comunque il mistero su quanto accaduto in via Zara, sotto la palazzina dove viveva la donna assieme al compagno e al figlio. Tutte le ipotesi, al momento, rimangono aperte e non vi sarebbero indagati per la vicenda.