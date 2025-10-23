Troppi messaggi all'ex, la Cassazione: "È reato anche senza minacce"

Cercare insistentemente di riconquistare l'ex con messaggi e telefonate non graditi è reato, anche senza minacce e insulti, perché questo comportamento condiziona la vita privata di chi li riceve. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, confermando la condanna per molestia, del tribunale di Vibo Valentia, a un uomo che, per circa due settimane, aveva tentato di contattare la sua ex decine di volte al giorno, per convincerla a dargli un'altra possibilità.



La Cassazione ha confermato il principio che si tratta di molestie. Nel caso specifico la donna aveva subito per due settimane un bombardamento di messaggi audio dall'ex. Tutto questo non è consentito. Tra i punti della difesa, il fatto che i tentativi dell'uomo si siano protratti per soli 15 giorni e che la donna non abbia bloccato il suo numero. Ma la Corte di Cassazione ha confermato che, per via della "petulanza" e del "modo pesante e indiscreto dei tentativi di riconciliazione", la vita della donna è stata comunque "sgradevolmente" influenzata. La molestia, quindi, c'è.