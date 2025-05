Trieste celebra i 100 anni dell'Osteria da Marino: un secolo fra storia e rockstar

Nel cuore del ghetto ebraico di Trieste, l’Osteria da Marino celebra un secolo di attività. Nata nel 1925 come caffetteria ebraica, ha attraversato momenti drammatici come le leggi razziali, la guerra e il Territorio Libero di Trieste. Oggi è gestita da due giovani imprenditori, Ivan e Niels, che ne custodiscono la memoria e l’identità. Tra cimeli, fotografie e ricordi, il locale è diventato un punto di riferimento per la città, frequentato da triestini e personaggi famosi come gli Iron Maiden e i Guns N’ Roses. Un luogo storico, simbolo di resistenza e continuità.