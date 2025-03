Trieste, arrestato 45enne: era ricercato dal 2016 per furti di rame

In particolare, l'uomo entrava di notte in siti dove erano installati impianti di pannelli fotovoltaici, danneggiando le linee e le componenti elettriche, portando via centinaia di metri di cavi di rame. A seguito delle indagini coordinate dalla Procura de L'Aquila, il Gip del capoluogo abruzzese aveva disposto a suo carico gli arresti domiciliari, mai eseguiti in quanto l'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, sottraendosi alla giustizia e facendo così scattare un decreto di latitanza. Una volta bloccato a Trieste, il 45enne è stato portato in carcere. Negli ultimi mesi la Compagnia di Aurisina ha arrestato 35 latitanti.