Tribunale di Bologna: "La multa vale anche se l'autovelox non è omologato"

La multa per eccesso di velocità è valida anche se viene rilevata da un autovelox solo "approvato" dal ministero dei Trasporti e non "omologato". Lo ha stabilito il tribunale di Bologna, che ha rigettato l'appello di un cittadino che contestava una sanzione per eccesso di velocità (67 chilometri orari su un tratto con limite di 50) sostenendo che il verbale non fosse valido, perché l'autovelox non era omologato, ma appunto solo approvato. I giudici hanno invece deciso che la multa in questo caso è valida, aggiungendo che per procedere contro una sanzione legata a un autovelox, i cittadini devono comunque provare il malfunzionamento dell'apparecchio o contestare specificamente i fatti rilevati.