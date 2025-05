Treviso, il caso degli alunni veneti in preghiera in moschea

Nelle foto si vedono i bambini in ginocchio, nella sala del centro islamico, come i fedeli musulmani rivolti alla Mecca. In altre immagini i piccoli sono seduti accanto all'imam, mentre guida la preghiera. Per la direttrice dell'asilo, un istituto non statale, iscritto alla federazione italiana scuole materne, l'attività di conoscenza tra le due religioni sarebbe reciproca.