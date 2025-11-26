Logo Tgcom24
Treviso, dopo il furto scatta la ronda: 40 residenti a caccia dei ladri

Armate di torce, bastoni, chiavi inglesi. È stato utilizzato perfino un drone con termocamera per localizzare i malviventi

di Alessandro Ongarato
26 Nov 2025 - 20:06
01:32 

Un intero quartiere a caccia dei ladri. L'ennesimo tentativo di furto ha fatto scattare l'inseguimento tra campi, fossi e giardini di Altivole, provincia di Treviso. In strada, l'altra sera, una quarantina di persone, armate di torce, bastoni, chiavi inglesi. È stato utilizzato perfino un drone con termocamera per localizzare i malviventi.

Quando un proprietario, rientrando nella sua abitazione, ha trovato le luci accese e notato strani movimenti, subito è scattato l'allarme nella chat di quartiere. I delinquenti sono riusciti a scappare, ma almeno adesso sanno che i cittadini sono pronti a difendersi e a intervenire.

