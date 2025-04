Treviso, denuncia risse davanti al suo ristorante: locale chiuso

Il suo locale è stato chiuso dalla Questura a causa di una lunga serie di episodi di violenza avvenuti nelle vicinanze. Il titolare, Halil Meral, e la sua famiglia, compreso il figlio di appena 20 mesi, sono stati vittime di aggressioni. Lui aveva sporto denuncia per ben quattro volte ma è stato penalizzato con una settimana di mancati incassi. Tuttavia, spiega la decisione di sospendere la licenza non è legata solo a questi episodi, ma anche al coinvolgimento di alcuni dipendenti del locale in risse violente. "La priorità è la sicurezza dei cittadini", spiega Alessandra Simone, questore di Treviso