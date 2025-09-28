Treviso,"auto fugge all'alt dei carabinieri: 27enne muore

L'auto che viaggia superando i limiti di velocità e infrangendo diverse regole del codice della strada, forse dopo un tentativo di furto. Poi, di fronte all'alt di una pattuglia di carabinieri, la fuga e la rincorsa delle forze dell’ordine. E infine lo scontro, prima contro un palo e poi contro un albero, e l'auto che si ribalta. Uno dei due uomini, all'interno del veicolo è morto sul colpo: si chiamava Simone Stepich, 27enne di Castelfranco Veneto. L'altro, suo cugino Michele Stepich, 37 anni, in libertà vigilata, alla guida al momento dell'incidente, è rimasto gravemente ferito al collo e alla testa ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. È successo nel trevigiano, a Castelfranco Veneto. Dalle prime ricostruzioni, non ci sarebbe stato contatto tra l'auto in fuga e quella dei Carabinieri, che si sarebbero ritrovati di fronte all'incidente già avvenuto.