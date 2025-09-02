Treviso, al volante senza patente: 18enne investe e uccide ciclista

Diego Lapaine, 71 anni, insegnante in pensione, ha perso la vita mentre pedalava lungo questa strada dove il limite di velocità è di 30 km orari. E' successo a Lancenigo di Villorba, in provincia di Treviso. L'impatto con un'auto che proveniva nel senso di marcia opposto è stato violentissimo. Tant'è che dopo l'investimento la bicicletta è rimasta agganciata a una ringhiera, mentre la vittima è stata scaraventata nel giardino dell'abitazione. Alla guida dell'utilitaria, un 18 enne sprovvisto di patente che aveva preso l'automobile all'insaputa della madre.