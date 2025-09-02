Treviso, al volante senza patente: 18enne investe e uccide ciclista

L'investitore, secondo quanto ricostruito, avrebbe preso l'auto all'insaputa della madredi Paolo Brinis
Diego Lapaine, 71 anni, insegnante in pensione, ha perso la vita mentre pedalava lungo questa strada dove il limite di velocità è di 30 km orari. E' successo a Lancenigo di Villorba, in provincia di Treviso. L'impatto con un'auto che proveniva nel senso di marcia opposto è stato violentissimo. Tant'è che dopo l'investimento la bicicletta è rimasta agganciata a una ringhiera, mentre la vittima è stata scaraventata nel giardino dell'abitazione. Alla guida dell'utilitaria, un 18 enne sprovvisto di patente che aveva preso l'automobile all'insaputa della madre.
