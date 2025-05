Un ventenne è morto accoltellato e un ventiduenne è stato gravemente ferito dopo un'accesa lite tra alcuni ragazzi vicino alla discoteca Baita a Lago a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. La vittima, residente in provincia di Padova, è morta all'ospedale civile di Castelfranco per le ferite riportate, mentre il 22enne, residente in provincia di Treviso, è in pericolo di vita.