Treviso, 15enne arrestato per apologia del terrorismo

Il giovane avrebbe pubblicato frequenti messaggi di incitamento a compiere violenze di matrice xenofoba e antisemita, insieme a espressioni di aperta apologia di atti terroristici e dei loro autori

17 Dic 2025 - 08:45
00:45 
