Trento, travolta in bici: muore giovane promessa del ciclismo

Avrebbe compiuto 20 anni a ottobre Sara Piffer, la promessa del ciclismo trentino che ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto a Mezzocorona, in Trentino, verso le 11.30 di questa mattina. Originaria di Palù di Giovo, in valle di Cembra, dopo gli esordi alla Velo Sport Mezzocorona, Piffer aveva iniziato a correre per la Mendelspeck, con la quale l'anno scorso era riuscita a vincere a Corridonia, nelle Marche, e a classificarsi seconda nella crono trentina di Verla/Maso Roncador. È la nona ciclista morta da inizio anno