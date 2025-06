Trento, cassonetti blindati contro gli orsi sul Bondone

Sul Monte Bondone arrivano i primi trenta contenitori anti-orso per proteggere i cassonetti dell’umido da incursioni della fauna selvatica. Realizzati in acciaio e ancorati al cemento armato, i gusci sono parte di un piano provinciale per prevenire pericolosi incontri tra cittadini e plantigradi. La Provincia di Trento intende estendere la misura in tutto il territorio. Ai residenti è raccomandato di non lasciare rifiuti all’esterno. L’attenzione resta alta dopo casi come l’uccisione del giovane Andrea Papi nel 2023 da parte dell’orsa JJ4.