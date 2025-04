Trento, 19enne uccide il padre per difendere la madre

Ha chiamato il 112 nella notte, assieme alla madre. Pochi istanti prima il 19enne Bojan Panic aveva ucciso a coltellate il padre Simeun di 46, originario della Bosnia. Il dramma si è consumato in un appartamento di Mezzolombardo, piccolo comune in provincia di Trento. Secondo il racconto fatto ai soccorritori pare che il padre stesse aggredendo per l'ennesima volta la madre e il 19enne esasperato avrebbe agito in difesa della donna. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e portato in caserma per essere ascoltato dal pm. Al magistrato avrebbe detto: "L'ho colpito con un coltello da cucina, stava ancora maltrattando la mamma. Ho cercato di rianimarlo, ma era già morto, e ho chiamato i carabinieri".