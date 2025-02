Trentino, il melicoltore è ammalato: i vicini attivano la potatura solidale

A Casez, in Trentino, nel cuore del Distretto della Mela della Val di Non la solidarietà vince ideando la "potatura solidale" per salvare le piante di un melicoltore ammalato. Un gruppo di volontari, infatti, è corso in aiuto di un melicoltore, Arturo Sarcletti, colpito da una brutta forma di broncopolmonite che lo ha costretto a una degenza in ospedale e a una lunga convalescenza una volta tornato a casa. Appena hanno saputo del problema del proprio "vicino di campo", un gruppo di 50 melicoltori riuniti hanno deciso di organizzarsi e di prendersi cura delle sue piante. Con loro anche i Vigili del fuoco volontari di Casez.