Cronaca
A CAUSA DI UNA FRANA

Trentino, bimbo di 9 anni percorre 100 km per andare a scuola

Dal 2 ottobre il tratto che collega i comuni di Avio e San Valentino è bloccato e non si sa per quanto tempo

di Paolo Brinis
21 Ott 2025 - 20:21
01:33 
trentino