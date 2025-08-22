Tremiti, l'imprenditrice con i gommoni danneggiati: "Non mi fermo"

La comunità si schiera al fianco della 35enne"Angelica Attanasio, sabotata in piena stagione turistica. E viene aperta una raccolta fondidi Ilaria Liberatore
Angelica Attanasio, 35enne imprenditrice alle Tremiti, ha affidato ai social il suo sfogo, dopo che 5 dei 13 gommoni che affitta sono stati tagliati con precisione chirurgica, in punti diversi dell'arcipelago e proprio nei giorni di maggior afflusso turistico, con un danno economico considerevole. Un atto intimidatorio, l'ha definito lei. La comunità si schiera al suo fianco e scatta una raccolta fondi
