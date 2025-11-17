Tre fedi, tre monete: Roma celebra il dialogo interreligioso

Tre fedi che abitano sotto lo stesso cielo – quello di Abramo – nel segno della fratellanza, della pace e del dialogo interreligioso. Unite dall'emissione straordinaria di un trittico di monete, emesse dal MEF e coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che celebra la convivenza proficua di cristianesimo, ebraismo e islam nella città di Roma. Un omaggio anche a tre grandi edifici di culto: la Basilica di San Pietro, il Tempio Maggiore Ebraico di Roma e la Grande Moschea della Capitale. Un progetto dal significato profondo: sulle monete è raffigurato il cielo stellato che richiama il sogno di Abramo. A progettarle sono state due sorelle, entrambe artiste incisore della Zecca.