Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
emesse dal MEF e coniate dalla Zecca

Tre fedi, tre monete: Roma celebra il dialogo interreligioso

Un trittico di monete straordinarie, unisce cristianesimo, ebraismo e islam sotto il cielo di Abramo. Un omaggio ai grandi edifici di culto della Capitale e un simbolo di fratellanza.

di Alessio Campana
17 Nov 2025 - 14:18
01:36 

Tre fedi che abitano sotto lo stesso cielo – quello di Abramo – nel segno della fratellanza, della pace e del dialogo interreligioso. Unite dall'emissione straordinaria di un trittico di monete, emesse dal MEF e coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che celebra la convivenza proficua di cristianesimo, ebraismo e islam nella città di Roma. Un omaggio anche a tre grandi edifici di culto: la Basilica di San Pietro, il Tempio Maggiore Ebraico di Roma e la Grande Moschea della Capitale. Un progetto dal significato profondo: sulle monete è raffigurato il cielo stellato che richiama il sogno di Abramo. A progettarle sono state due sorelle, entrambe artiste incisore della Zecca.

video tg