Travolta e uccisa a Milano, 4 minori alla guida dell'auto

Nell'auto che ha investito e ucciso Cecia De Astis, c'erano 4 bambini di età compresa tra i 13 e gli 11 anni, nati in Italia da famiglie nomadi di origine bosniaca. Uno di loro, anno di nascita 2012, era alla guida del mezzo che ha travolto la donna di 71 anni, alla periferia sud di Milano. Sono stati identificati grazie all'abbigliamento che indossavano: i 3 maschi del gruppetto avevano la stessa maglietta, acquistata in un centro commerciale della zona. Le telecamere di sorveglianza del negozio li avevano immortalati bene in viso. Con loro anche una bambina. Sono stati tutti rintracciati, a meno di 24 ore dall'incidente, in un piccolo campo rom abusivo, in via Selvanesco. Per le legge italiana, nessuno dei quattro è imputabile, non avendo ancora compiuto 14 anni.