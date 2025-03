Trapani, morta la donna aggredita dal proprio cane

Sarebbe stata sbranata dal proprio cane, un meticcio di grosse dimensioni, Erina Licari, la donna di 62 anni di Petrosino, centro vicino Marsala, morta ieri sera. Secondo i primi accertamenti la vittima era andata in giardino a portare il cibo al cane quando è stata azzannata alla testa. Il figlio, che era in casa, ha sentito le urla della madre ed è corso fuori. La donna era già gravissima. Sull'animale, che è stato posto sotto sequestro, verranno effettuate delle analisi per capire se le tracce di sangue trovate sul muso siano della padrona.