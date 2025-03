Tragedia Natisone, "bastavano sei minuti per salvare i ragazzi"

I giovani travolti dal Natisone potevano essere salvati in sei minuti. Lo sostiene il legale delle famiglie delle tre vittime, Maurizio Stefanizzi, che spiega: "Per salvare i ragazzi, l'elicottero avrebbe impiegato solo due minuti a testa, con verricello e ciambella, se fosse stato attivato in tempo utile. Dunque in sei minuti tutti sarebbero stati salvati". L'avvocato ha espresso la valutazione sulla base della ricostruzione dei carabinieri, documento che ora è in possesso anche delle parti offese.