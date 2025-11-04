Tragedia in Nepal, morti cinque alpinisti italiani

Cinque italiani morti per le tempeste di neve e le valanghe sulle vette himalayane del Nepal. Lo comunicano le autorità locali, mentre la Farnesina parla ancora di almeno cinque connazionali dispersi. Due sarebbero abruzzesi: una guida e un fotografo. Poche ore fa la Farnesina ha confermato la morte dei due alpinisti sul picco Panbari dei quali non si avevano più notizie da venerdì, da quando una fortissima nevicata li aveva bloccati a 5mila metri d'altezza nel campo uno della vetta. Si chiamavano Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Il primo era un tecnico forestale di Bassano del Grappa, l'altro un maestro di sci a Saint Moritz. La loro spedizione era partita lo scorso 7 ottobre e ne faceva parte anche un terzo italiano di Pinerolo Valter Perlino che è sopravvissuto grazie a un'apparente sfortuna. Un malore lo aveva trattenuto al campo base impedendogli la scalata verso la cima. È stato lui a dare l'allarme. Veterinario e capo spedizione è uno scalatore più che esperto. Tra le sue conquiste anche l’Everest in solitaria.

